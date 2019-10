Ruzie met oma dreef ex tot inrijden op kleindochter en ouders in Nieuwe-Tonge

De 70-jarige man die maandagmiddag in Nieuwe-Tonge inreed op drie mensen, onder wie een meisje van vijf jaar, had eerder een relatie met de oma van het kind. Hij zocht al langer ruzie met zijn ex. Het lijkt erop dat de verdachte, Jan M., uit boosheid in de Hertog Jan van Beierenlaan op haar zoon, ex-schoondochter en kleindochter is ingereden. Zowel de oma als de moeder van de vijfjarige woont in die straat.

Het dochtertje werd rond 17:00 uur door haar vader opgehaald om naar zwemles te gaan toen er opeens een auto op hen af kwam. Moeder en dochter stonden naast de auto en de vader in het portier. Ze werden alle drie geraakt, maar zijn er vanaf gekomen met lichte verwondingen.

Het meisje heeft een flinke bult op haar hoofd, last van haar nek en mist een pluk haar. De moeder wist haar net op tijd weg te trekken. Een traumahelikopter werd voor het kind opgeroepen om hulp te verlenen, maar was uiteindelijk niet nodig. Het 12-jarige zoontje van de slachtoffers zag door het raam alles gebeuren. De familie laat weten dat iedereen vooral heel erg geschrokken is.

Dreigementen

Jan H. was volgens de betrokkenen al langer opgefokt en had eerder dreigementen geuit. Hij zou dezelfde dag al vaker door de straat zijn gereden en de poort bij zijn ex hebben geforceerd. Volgens ooggetuigen maakte hij na de aanrijding een verwarde indruk. Hij zou psychische problemen hebben gehad.

De politie is nog bezig met het onderzoek en doet verder geen uitspraken over het motief of over de toestand van de verdachte. De man zit vast op verdenking van poging tot doodslag, dan wel poging tot moord.