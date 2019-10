Terreinverbod voor vechtende ouders bij Excelsior Maassluis

"De afgelopen weken hebben we alle partijen gesproken", zegt voorzitter Gert-Jan Bunt. "De ouders en ook getuigen. Wat ons betreft is het 'waar er twee vechten, hebben er ook twee schuld'. Op die manier zijn we tot dit besluit gekomen."

Wat precies de aanleiding is geweest voor de vechtpartij, kan Bent niet zeggen. "Misschien speelde er al iets langer", gaat hij verder. "Maar de ouders zeggen dat ze niet weten waarom ze hun emoties niet onder controle hadden. Verder hebben ze spijt betuigd."

De ouders hadden begrip voor de straf van de club, zegt de voorzitter.

De wedstrijd op 12 oktober ging tussen het JO11 teams van Excelsior Maaassluis en MVV'27 uit Maasland. De wedstrijd in Maasland werd met 8-0 gewonnen door MVV'27.