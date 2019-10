Auto botst tegen Ridderkerks kinderdagverblijf

Een vrouw is dinsdagmiddag met haar auto tegen de gevel van kinderdagverblijf De Bron uit Ridderkerk gebotst. Niemand is gewond geraakt.

"De automobiliste kon de weg niet vinden. Ze besloot haar auto te parkeren op de parkeerplaats voor het kinderdagverblijf", zegt een woordvoerster van De Bron.

"Toen ze daarna wilde wegrijden, zette ze de auto per ongeluk in z'n vooruit in plaats van achteruit, waardoor ze tegen de gevel knalde. De kinderen schrokken wel van de knal, maar het goede nieuws is dat niemand iets mankeert." Ook de vrouw bleef ongedeerd.

Als gevolg van de botsing is de gevel ontzet. Er komt een aannemer naar de schade kijken. Voorlopig moeten de kinderen gebruik maken van de zij-ingang.