'Halloween is het feest van de duivel'

Halloween wordt ook in ons land steeds populairder en veel mensen maken zich op voor het feest. Op 31 oktober gaan kinderen weer verkleed langs de deuren om hun zakken met snoep te laten vullen. Ook in de Rijnmondregio.

Toch zijn er ook plaatsen in onze regio waar de inwoners Halloween niet met open armen ontvangen. Deze dorpen liggen veelal in de bekende biblebelt. Hardinxveld-Giessendam is zo'n dorp.

Een inwoner reageert op de vraag of ze Halloween viert bijna verontwaardigd: "Er zijn hier zestien kerken!" Het is helder, god en Halloween gaan in Hardinxveld-Giessendam niet samen.

"Het is een kerkelijk dorp en ik weet niet of Halloween daarin past", zegt een bewoner. Een ander vult aan: "Halloween is het feest van duisternis, angst, donkerheid. Wij als christenen geloven in een god van het leven en het licht, dus dat past er helemaal niet bij."

Voor de zware christenen is Halloween in feite een feest van de duivel. Toch haalt ook in Hardinxveld-Giessendam wel hier en daar een bewoner de leuke elementen eruit. "Ik maak regelmatig pompensoep", zegt een mevrouw lachend. Maar uithollen en een lampje in de pompoen zetten, gaat haar dan weer te ver.