'Vier afgelast Halloweenfeest Beverwaard gewoon 's middags'

Politie en gemeente maken zich zorgen over de veiligheid rondom het jaarlijkse evenement. Het is de laatste weken onrustig tussen jongeren uit IJsselmonde en Charlois . De organisator zegt er kapot van te zijn, maar ziet geen andere uitweg .

Vaes, moeder van vijf kinderen, roept haar wijkgenoten op vanavond massaal naar de vergadering van de gebiedscommissie in theater Islemunda te komen. "Daar zal ik vertellen hoeveel pijn er wordt aangericht door dit besluit. Het is gewoon niet nodig."

Verder betreurt ze het besluit dat er wordt geweken voor de dreiging van geweld. "Je laat zien dat je bang bent en de zaak niet onder controle hebt. Een verkeerd signaal."

Drie uur voor de mededeling dat het feest niet doorging, bestelde Vaes de kostuums. "Mijn dochter was boos en verdrietig. Eigenlijk ontroostbaar. Ik weet dat de buurvrouw weken aan de kleding voor haar kinderen heeft gewerkt."

Het voorstel van Vaes is simpel: feest tot een uur of vier, vijf. Dan maar zonder het traditionele vuurwerk. "Dat is jammer, maar de kinderen kunnen wel zonder."

Over de veiligheid maakt ze zich geen zorgen. "Alle gevechten zijn tot nu toe in de avond geweest. Ik verwacht dat er niets gebeurt. Zeker niet als we met z'n allen opletten. Er is nog tijd genoeg om het te regelen."