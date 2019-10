Oud-minister Til Gardeniers van het CDA overleden

De Rotterdamse oud-minister Til Gardeniers is overleden. Dat meldt haar partij CDA. Gardeniers was van 1977 tot 1982 minister onder toenmalig premier Van Agt. Ze is 94 jaar geworden.

Gardeniers werd in 1925 geboren in Rotterdam. Ze werd in 1971 lid van de Tweede Kamer namens de Katholieke Volkspartij (KVP). In 1980 ging die partij op in het CDA.

Samen met haar latere partijgenoot Hannie van Leeuwen (ARP) diende ze in 1976 een initiatief-wetsvoorstel in als alternatief voor de abortuswet. De twee wilden het verbod op abortus handhaven, maar wel bepaalde uitzonderingen toestaan.

Gardeniers-Berendsen werd in 1977 minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) onder Dries van Agt. Van 1981 tot 1982 was ze minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, opnieuw onder Van Agt (het tweede en derde kabinet-Van Agt). Ze was onder meer betrokken bij de totstandkoming van het RIAGG.

Na dit ministerschap was ze nog een jaar Kamerlid, waarna ze de overstap maakte naar de Raad van State. Ook was ze actief voor het Rode Kruis en het Nationaal Comité 5 en 5 mei.

In 1994 gaf Til Gardeniers nog haar naam aan de commissie-Gardeniers die de enorme nederlaag van het CDA onder het lijsttrekkerschap van Elco Brinkman onderzocht.