Vijf zwaar criminele Schotten verbleven mogelijk in Rotterdam

De Schotse politie roept de hulp in van justitie én het publiek bij de zoektocht van vijf zware criminele mannen uit Schotland. De vijf zouden geregeld in ons land verblijven, met name in Rotterdam.

Een van de vijf Schotten is volgens justitie in 2016 vermoedelijk betrokken geweest bij de moord op Martin Kok. De misdaadblogger werd in 2016 doodgeschoten bij een seksclub in Laren. De 30-jarige Christopher Hughes zou zijn ingezet om Kok in de val te lokken. Ook Ridouan Taghi wordt aan deze moord gelinkt.

Hughes zou lid zijn van een bende die onder leiding staat van de broers James (46) en Barry (42) Gillespie. De broers groeiden op in een buitenwijk van Glasgow. Ze worden echte straatvechters genoemd. De drie andere gezochte mannen voeren volgens justitie klussen voor ze uit.

De Schotse politie noemt de broers Gillespie kopstukken van de grootste en rijkste georganiseerde misdaadorganisatie van het land. De rijkdom is onder meer vergaard met de smokkel van cocaïne. Daarnaast wordt de bende verantwoordelijk gehouden voor ontvoeringen, martelingen en moorden. Voor de gouden tip die leidt naar de aanhouding van een van de mannen is 5500 euro uitgeloofd.

Rotterdam

Justitie vermoedt dat de vijf geregeld in Nederland verblijven of verbleven, met name in Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven. Een van de broers woont mogelijk zelfs in Amsterdam.

Het onderzoek naar de mannen maakt deel uit van het onderzoek 'Escalade' van de Europese opsporingsorganisatie Europol.

Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond aandacht aan de voortvluchtige Schotten. In de uitzending worden bewakingsbeelden, foto's en lichamelijke kenmerken vertoond van de mannen.