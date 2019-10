'Uitgekleed' Halloweenfeest in de Rotterdamse Beverwaard

Er komt op 26 oktober toch een feest ter ere van Halloween in Rotterdam-Beverwaard. Dat is het resultaat van overleg dinsdagavond tussen de gebiedscommissie IJsselmonde, de politie en bewoners. Het wordt wel een Halloweenfeest in afgeslankte vorm.

Het feest in de Beverwaard werd eerder deze week afgeblazen door organisator Wesley Fok, nadat gemeente en politie de voorwaarde hadden gesteld dat het traditionele vuurwerk na afloop niet door mocht gaan. Ze vonden het risico op ongeregeldheden te groot, zeker gezien de recente spanningen tussen jongeren uit de wijken Charlois en IJsselmonde die geregeld met elkaar op de vuist gaan en elkaar met messen te lijf gaan.

Het schrappen van het Halloweenfeest was een teleurstelling, vooral voor ouders met jonge kinderen. Moeder Kimberley Vaes riep op om het feest dan 's middag te houden. "Kinderen hebben hier weken naartoe geleefd", zei ze.



Dat was niet tegen dovemansoren gezegd. Dinsdagavond spraken de bewoners opnieuw met de politie tijdens een vergadering van de gebiedscommissie IJsselmonde. Daar is besloten dat het Halloweenfeest tot 17:00 uur 's middags mag duren. Er mag geen vuurwerk worden afgestoken. Ook kunnen de kinderen een lampionnenoptocht in het donker vergeten.

Wesley Fok was niet aanwezig bij het overleg. Het is daarom niet bekend of hij de organisatie van het Halloweenfeest weer op zich neemt. Maar de buurtbewoners die er dinsdag wel bij waren, hebben aangegeven dat zij desnoods zorgen dat het feest er komt.