'Uitgekleed' Halloweenfeestje in de Rotterdamse Beverwaard

"Het wordt kleiner, maar we hebben straks wel een feest"

Kimberly Vaes in gesprek met de wijkagent.

Er komt op 26 oktober toch een feest ter ere van Halloween in Rotterdam-Beverwaard. Dat is het resultaat van overleg dinsdagavond tussen de gebiedscommissie IJsselmonde, de politie en bewoners. Het wordt wel een Halloweenfeest in afgeslankte vorm.