Samenwerkingsverband vrouwenteam Excelsior en BVV Barendrecht stopt

Drie jaar geleden begonnen Excelsior en Barendrecht aan de samenwerking waarin een gezamenlijk vrouwenteam in de eredivisie werd opgezet. Na een pilot van drie seizoenen heeft BVV Barendrecht in overleg te stoppen met het project.

Martin Seltrijch, voorzitter van BVV Barendrecht, vindt het zonde dat de samenwerking stopt, zo laat hij tegenover RTV Rijnmond weten. "Maar we moeten realistisch blijven. We hebben in onderling overleg besloten niet verder te gaan na de pilotperiode van drie jaar. Wij hebben voor onszelf de zaken op een rij gezet en zagen dat het ons als club na drie jaar te weinig bracht. Dan moet je realistisch blijven."

Financieel en sportief aspect

Volgens Seltrijch is ook de KNVB een factor geweest in het besluit te stoppen. "Er was veel onzekerheid vanuit Zeist. Ze hebben de mond vol van het promoten van het damesvoetbal, maar daar komt in onze optiek te weinig van terecht", volgens Seltrijch. "Er is veel gesteggel over financiële steun vanuit de KNVB. Voor veel clubs in de eredivisie is die steun hard nodig."

Het sportieve aspect was een ander onderdeel dat niet geworden is wat BVV Barendrecht had gehoopt. "De bedoeling van beide clubs was dat het eerste dames team van Barendrecht het tweede team van de profclub zou worden. Spelers zouden doorgeschoven worden. In het eerste jaar kwam daar weinig van terecht en ook in het tweede jaar liep dat moeizaam", gaat Seltrijch verder. "Het had voor zowel Excelsior als Barendrecht een win-win situatie moeten opleveren. Dat is er helaas niet van gekomen dus hebben we in onderling overleg besloten dat de clubs hun eigen weg gaat."

Vliegwieleffect

Ook Niels Redert, de verantwoordelijke binnen Excelsior voor het vrouwenteam, geeft aan dat het project niet het gewenste effect heeft gehad. "We hadden op een vliegwieleffect gehoopt door in de eredivisie te stappen met een vrouwenteam. Daarin hoopten we op meer exposure voor het damesvoetbal en de clubs. In onze verwachting lag dat er meer aanwas van talentvolle jeugd uit de regio zou zijn. Dat is voor beide clubs niet behaald."

Het stoppen van de samenwerking vindt volgens Redert geen oorsprong in de onderlinge band met Barendrecht. "We hebben heel prettig samengewerkt en zaten ook op één lijn. We maken alleen andere keuzes, en dat respecteren we."

Toekomst

Redert geeft wel aan dat Excelsior met het vrouwenteam op het hoogste niveau wil blijven acteren. "Als Excelsior gaan wij komend seizoen wel verder met het team in de eredivisie vrouwen. Het stoppen van de samenwerking heeft geen invloed op de invulling van de selectie en de technische staf."

Het financiële gesteggel met Zeist kent Redert. "Het is een belangrijk punt. Wij hebben daar iets meer vertrouwen in dat het gaat komen. Als Excelsior vinden we het een mooi gegeven op het hoogste niveau in het damesvoetbal te acteren. We willen bijdragen aan het doorontwikkelen van het vrouwenvoetbal. De financiën zijn daarin wel een aandachtspunt. De grote clubs kunnen dat anders organiseren dan wij. Maar we zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.