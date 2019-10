Politie toont kogelregen op Nieuwe Binnenweg in Rotterdam

Bij de schietpartij op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam-West eind september is zeker zestien keer geschoten. Dat blijkt uit nieuwe bewakingsbeelden die de politie dinsdagavond heeft vertoond. De schutter zat vermoedelijk in een zwarte Volkswagen Golf.

Dinsdag toonde justitie bij het tv-programma Opsporing Verzocht een uitgebreide reconstructie van de minuten vlak voor en na de schietpartij. Dat begon met een salvo van luide knallen, mogelijk uit een automatisch wapen. Een vrouw die haar hondje uitlaat op de Nieuwe Binnenweg duikt van schrik een winkel in. [article: 186710:’Kogels hebben geen piloot hè’] Op andere bewakingsbeelden valt volgens de politie een zwarte auto op die voor en na de schietpartij in de omgeving heen en weer rijdt. De auto komt eerst vanaf de Claes de Vrieslaan de Nieuwe Binnenweg op, keert vlak na de ’s Gravendijkwal en rijdt dan richting de plek waar de geschoten is. Daar heeft de schutter vermoedelijk ingezeten, is de conclusie. De auto wordt vervolgens achtergelaten op het Henegouwenplein. Daar wordt het voertuig vier uur later in brand gestoken.

Bij de schietpartij voor café Roffa op de Nieuwe Binnenweg raakte een 26-jarige Rotterdammer zwaargewond. Een tweede man van 19 jaar oud die in een geparkeerde auto zat, werd ook geraakt.