Hondenstrand Kralingse Plas moet wijken in de strijd tegen blauwalg

Hondenbaasjes die graag met hun viervoeter langs de Kralingse Plas in Rotterdam wandelen, zjin onaangenaam verrast door het plan om het hondenstrand te verplaatsen. In de strijd tegen de blauwalg mogen de honden straks niet meer het water in.

"Ik zou niet weten waarom dit nodig is, ik heb nog geen goede argumenten gehoord", zegt hondenbaasje Hubert verontwaardigd. "Heb je ooit een hond zien poepen in het water?" Baasje Hubert wandelt dagelijks met zijn golden retriever Badou langs de plas en die rent als een bezetene achter een stokje aan het water in. "Dit vindt hij het leukste wat er is."

Hondenbaasjes en hondenliefhebbers juichen een aanpak van de welig tierende bacterie toe, maar begrijpen niet waarom het hondenstrand weg zou moeten. "Dat ze blauwalg bestrijden prima, heel graag zelfs want het is niet goed voor mij en ook niet voor mijn hond. Laat ze met een goede maatregel komen. Maar honden weren omdat er blauwalg komt, onzin!", is de veel gehoorde klacht.

Miljoenen in Kralingse Plas gepompt

Al jaren worstelen de gemeente Rotterdam en het waterschap Schieland en Krimpenerwaard met de aanpak van de blauwalg. Er zijn al vele miljoenen euro's aan uitgegeven en vele maatregelen getroffen. Van een zandlaag op de bodem tot het druppelen met waterstofperoxide. Het heeft allemaal niet geholpen want telkens duikt de blauwgroene bacterie in grote getale weer op. Met als gevolg dat zwemmen in de Kralingse Plas een gevaar voor de gezondheid wordt.

"Een duik in het water is heerlijk voor de hond", zegt Brigitte Moratis van de gemeente Rotterdam. "Maar we hebben hier te maken met strijdende belangen."

De gemeente Rotterdam geeft toe dat hondenpoep een klein onderdeel van het probleem is. "We willen zoveel mogelijk fosfaten, de voedingsstoffen voor de bacterie, uit het water halen. Die komen vooral uit ganzenpoep, het lozen van de plezierbootjes en uit de bodem zelf. Maar hondenpoep is daar toch ook een onderdeel van", zegt Brigitte Moratis.

Blaffend naar het stadhuis

Ze doelt niet op poepende honden in het water maar wel op hondenpoep dat via regenwater alsnog in de Kralingse Plas sijpelt. Een tweede reden is dat honden eigenlijk niet gewenst zijn in zwemwater. Over het verplaatsen van het hondenstrand is nog geen definitief besluit genomen en de gemeente wil in gesprek met de hondenbaasjes over een oplossing.

Mochten die gesprekken niets opleveren, dan overwegen de baasjes met blaffende honden richting het stadhuis te gaan. "Probleem is alleen dat Henk zich niet laat commanderen ook niet voor een protest-blaf", zegt baasje Jack over zijn Zwitserse sennenhond van zestig kilo schoon aan de haak. "Maar het zou eeuwig zonde zijn als wij ons dagelijkse wandeling in het water zien vallen."

Baasje Jack hoopt dat ze er alsnog uitkomen met de gemeente. "De plas is er voor iedereen. Of je nou een rolschaatser, skater, jogger, fietser, evenementenbezoeker of een hondenbezitter bent, ik denk dat we het samen moeten oplossen. Laat de gemeente duidelijk zijn waarom ze honden niet langer willen dulden en een significant onderdeel zijn van het blauwalg-probleem."

Vragen VVD en Partij voor de Dieren

Twee zwemsters die het hele jaar door een duik in de Kralingse Plas nemen, springen op de bres voor de hondenbezitters. "Vooral de ganzenpoep is het probleem, niet zozeer die zwemmende honden", zegt zwemster Astrid.

De VVD en Partij voor de Dieren vragen zich af of het verplaatsen van het hondenstrand wel nodig is en willen daarover opheldering van wethouder Wijbenga.