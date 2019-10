Startschot grootschalige renovatie WTC in centrum Rotterdam

Het oude beursgedeelte van het World Trade Center (WTC) heeft er al wat jaartjes opzitten. Het werd in 1939-1940 gebouwd en is daarmee een van de weinige vooroorlogse panden die Rotterdam nog heeft in het centrum. Een pand dat volgens eigenaar Bouwinvest de moeite waard is om te behouden.

Om het WTC toekomstbestendig te maken, krijgt het nieuw glas dat zonwerend en daarmee duurzaam is. Ook wordt de gevel gereinigd en worden alle kozijnen vervangen door een monumentale variant.

Met de renovatie wordt aan de Meentzijde gestart. Bouwinvest verwacht dat dit vijf maanden duurt. Daarna zijn de gevels aan de kant van Rodezand en Coolsingel aan de beurt.

Op een later tijdstip krijgt verder de entree aan de zijde van de Koopgoot een opknapbeurt en wordt het WTC ook aan de binnenkant in een nieuw jasje gestoken.