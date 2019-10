Hiele en Stafleu vinden dat Feyenoord mentaal tekort komt

Joop Hiele en André Stafleu waren, net als veel andere oud-Feyenoorders uit het seizoen 1983/1984, dinsdagmiddag te gast bij de boekpresentatie van het boek "Het laatste seizoen, het andere gezicht van Cruijff, van schrijver Arthur van den Boomgaard. Naast anekdotes over het seizoen dat Johan Cruijff in Rotterdam speelde keken Hiele en Stafleu ook naar het huidige Feyenoord.

Zowel Hiele als Stafleu bemerken dat Feyenoord in sommige wedstrijden op mentaal gebied iets tekort komt. "Het heeft met bepaalde kwaliteiten te maken die het team niet heeft. Of wel heeft, maar dat ze zodanig zichzelf laten blokkeren dat het er niet uitkomt", volgens Hiele. Stafleu sluit zich daarbij aan. "Er zit in een wedstrijd een heel erg groot verval. Ik denk toch dat dat mentaal is, iets anders kan ik me niet voorstellen."

Spelers sparen

Het eventueel sparen van spelers in Europese wedstrijden lijkt Stafleu een slecht idee. De voormalige verdediger vindt dat Feyenoord moet proberen er wat van te maken in de Europa League. "Je moet geen spelers gaan sparen. De competitie is allang naar de filistijnen natuurlijk. Dan zou ik maar proberen in de Europa League leuk door te gaan."

Hiele is wat milder in zijn afweging. Volgens de oud-keeper heeft Stam lastige keuzes te maken. "Nu met die kunstgrasmat van Young Boys moet je als trainer keuzes gaan maken. Ik ga er vanuit dat ze de hele week al op kunstgras trainen om te wennen. Dan zal Senesi er ondertussen wel aan gewend zijn. Met Jørgensen moet je kijken hoe fit hij is of zijn lichaam dat wel kan hebben en of je dat risico wil nemen ten opzichte van de competitie."

Cruijff

Na de boekpresentatie haalden de spelers herinneringen op aan het seizoen waarin Feyenoord met Cruijff kampioen werd. Bij Hiele bleef vooral de reacties na de komst van Cruijff hangen "Heel veel supporters reageerden best negatief op zijn komst. Het jaar ervoor hadden we al een goed team, de enige die erbij kwam was Cruijff. Het maakt mij niet uit waar iemand vandaan komt, als hij het team verbeterd, dan graag. Het was afwachten of hij het op zijn leeftijd toen waar kon maken. Dat heeft hij dubbel en dwars gedaan."

Stafleu herinnert zich voornamelijk dat de ploeg in het laatste jaar van Cruijff een eenheid was. "Het leukste vond ik dat we een eenheid waren. Als we naar het buitenland gingen, hadden we leuke tripjes. Maar ook in Nederland waren we op bepaalde dagen sociaal met elkaar bezig. Dat zie je tegenwoordig helemaal niet meer. Dat haalt voor mij een beetje de charme van het voetbal af."

Bekijk de reportage en de volledige interviews met Joop Hiele en André Stafleu bovenaan.