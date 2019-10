De Roon en Van La Parra hard onderuit in Champions League

Marten de Roon en Rajiv van La Parra zijn beiden met hun clubs hard onderuit gegaan in de derde speelronde van de groepsfase van de Champions League. De Roon verloor met Atalanta met 5-1 op bezoek bij Manchester City. Van La Parra verloor met Rode Ster Belgrado ook in Engeland. Tottenham Hotspur was met 5-0 te sterk voor de Serviërs.

Atalanta leek in de beginfase te kunnen hopen op een resultaat. De Italianen kwamen met Marten de Roon in de basis na 28 minuten via een strafschop van Ruslan Malinovskyi op voorsprong. Nog voor rust herstelde Sergio Aguëro de schade met twee goals voor Manchester City. Oud-Spartaan De Roon speelde 90 minuten in de harde nederlaag van Atlanta, dat nog puntloos is in haar groep.

Rotterdammer Rajiv Van La Parra mocht 82 minuten meedoen met Rode Ster Belgrado. Op bezoek in Londen was de wedstrijd voor rust al gespeeld. Tottenham stond toen al op een comfortabele 3-0 voorsprong die het na rust uitbreidde tot 5-0.

Ruud Vormer zag vanaf de tribune Club Brugge een pak slaag krijgen van Paris Saint-Germain. De Fransen wonnen in België met maar liefst 5-0. Vormer keek vanaf de zijlijn toe wegens een schorsing. In de vorige speelronde tegen Real Madrid pakte de voormalig middenvelder van Feyenoord twee gele kaarten, en dus rood.