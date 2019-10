Burgemeester Sliedrecht: 'Dit is geen Rotterdam, geen Amsterdam, geen New York. Doe normaal!'

Een informatiebijeenkomst van bewoners uit de Vogelbuurt in Sliedrecht is dinsdagavond mondjesmaat bezocht. Politie, gemeente en woningcorporatie hadden de bijeenkomst georganiseerd vanwege de schietpartij zaterdag in de Sperwerstraat en op de Lijsterweg. Ondanks de lage opkomst, was burgemeester Bram van Hemmen blij dat hij naar de Vogelbuurt gekomen was. Al was het maar om zijn eigen boosheid te uiten.

De kogels vlogen over en weer afgelopen zaterdag rond 20:30 uur. Korte tijd later werden twee gewonde mannen aangetroffen en een automatisch vuurwapen. De gewonden werden in het ziekenhuis aangehouden, maar nieuwe arrestaties bleven verder uit.

De Sliedrechtse burgemeester reageerde zondag via Twitter op de schietpartij. "Afschuwelijk", schreef hij. Daarna bleef het ook op het gemeentehuis stil. Een van de redenen was dat juist op de sociale media, een goede graadmeter voor wat leeft, het vrij rustig bleef, aldus Bram van Hemmen. Het duurde dan ook even voordat de gemeente besloot om toch een bijeenkomst te organiseren.

Er is namelijk wel onrust in de wijk. Van Hemmen: "Mensen die niet thuis slapen, mensen die echt bezorgd zijn over de situatie. Kan dit weer gebeuren?! Maar je hoort ook overlastverhalen van dingen die in de flat gebeuren."

De burgemeester heeft nu vooral een luisterend oor voor de bewoners. Hij belooft ook met maatregelen te komen. "Ik zit nog te wachten op de informatie van de politie, maar ik wil wel de inwoners het gevoel geven dat we dit serieus nemen. En daar horen ook daden bij."

Van Hemmen zelf is ook geschrokken. "Als je hoort van een mevrouw die in de loop van een vuurwapen gekeken heeft, dat doet wel iets met je." Hij noemt het onacceptabel dat de onverlaten dit in zijn dorp doen. "Het is toch niet normaal dat mensen hier op straat een ruzie uitvechten met vuurwapens. Dit is geen Rotterdam, geen Amsterdam, geen New York. Doe eens normaal!"

Woensdag is er nog een bijeenkomst met burgemeester Van Hemmen. Die is van 10:00 tot 12:00 uur in de kantine van SKC, Thorbeckelaan 104 in Sliedrecht.