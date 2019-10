Minder getransformeerde woningen in Rotterdam dan andere grote steden

Vierhonderd scholen, bedrijven en winkels in Rotterdam zijn het afgelopen jaar omgebouwd tot woningen. In Amsterdam waren het er bijna vier keer zoveel; in Den Haag gaat het om drie keer zoveel omgebouwde panden als in Rotterdam.

In heel Nederland zijn dertienduizend bestaande gebouwen in huizen veranderd. Het meest ging het om oude kantoorpanden, vaak van voor 1945. Ze worden vaak verbouwd tot kleine huurwoningen voor één persoon.

In bijna de helft van de gevallen gaat het om een woning van minder dan 50 vierkante meter. Ruim een kwart van de woningen had een oppervlakte van tussen de 50 en 75 vierkante meter.