Feyenoord met twintig spelers naar Bern

Feyenoord vertrekt woensdagochtend met twintig spelers naar Bern voor de wedstrijd tegen Young Boys in de Europa League. Rick Karsdorp (geblesseerd) en Nicolai Jørgensen ontbreken in Zwitserland.

Met de Deense aanvaller wil trainer Jaap Stam geen risico nemen. Hij is net terug van een blessure en speelde afgelopen weekend negentig minuten tegen Heracles Almelo (1-1).

Ridgeciano Haps is gewoon van de partij morgenavond in Bern. Hij stapt straks in het vliegtuig naar Basel.

Feyenoord speelt donderdagavond in Bern tegen Young Boys de derde wedstrijd in de groepsfase van de Europa League. Na de nederlaag tegen Rangers FC (1-0) en de overwinning op FC Porto (2-0) zijn de Rotterdammers koploper in poule G.