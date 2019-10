Laros over BeNeLiga: 'Top in Nederland moet zich richten op eredivisie'

Sparta-directeur Manfred Laros ziet niets in een eventuele BeNeLiga. Volgens Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe komt er binnen drie jaar een nieuwe competitie-opzet. ''Mijn mening is dat de top in Nederland zich moet richten op de eredivisie en niet op het buitenland'', zegt de algemeen directeur tegen Rijnmond Sport.