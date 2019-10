Sluiting dreigt voor Dierenambulance Rotterdam en Omstreken: 'We willen hier echt niet weg'

Het zit de laatste tijd niet mee voor de Dierenambulance Rotterdam en Omstreken (REO). Nadat eerder al een noodkreet werd gedaan om nieuwe vrijwilligers, dreigt de organisatie nu ook nog het onderdak kwijt te raken. De gemeente wil het pand in Rotterdam-Lombardijen verkopen, maar voor die organisatie is de prijs veel te hoog.

De nood is hoog bij de REO. "We zitten nu in de overleefmodus", zegt Joke van Berkel van de Dierenambulance. De Dierenambulance Rotterdam en Omstreken bestaat meer dan dertig jaar. Daarvan zitten ze al 21 jaar in het gebouwtje aan de Cartesiusstraat in Lombardijen.

Eigenaren Joke en Piet huurden het pand al die tijd, eerst van een ontwikkelingsbedrijf en later van een makelaar. Maar nu gaat het gebouw en de bijbehorende grond de particuliere markt op. "Dat is nog niet eerder gebeurd", zegt Joke. "We mochten het altijd blijven huren."

Dierenopvang

Bij de Dierenambulance worden dieren enkel voor nood opgevangen. Het gaat om korte verblijven van maximaal veertien dagen, maar het liefst zelfs van maar 24 uur. In het gebouwtje zitten diverse opvangruimtes.

Grote vraag is nu: waar moet de Dierenambulance heen? "Het pand staat vol met spullen, we hebben opvangruimtes, er staan vijf wagens op het terrein. Waar ga je die neerzetten?", vraagt Joke zich af.

Het doek zou al eind dit jaar kunnen vallen. "We hebben in augustus voor het eerst wat gehoord. Toen dachten we nog: zo'n vaart zal het niet lopen. We rijden dag en nacht voor de gemeente, die gaan ons er niet uitzetten. Maar toch wel."

Zelf kopen

Enige optie om te blijven lijkt om de boel zélf te kopen. Welk prijskaartje daar precies aanhangt, is nog niet duidelijk. "Het pand zal niet zoveel kosten, maar het gaat om de grond", zegt Joke. Volgens de wethouder mag de dierenambulance als eerste een bod uitbrengen. "De wethouder was wel zo coulant om te zeggen dat hij het zo laag mogelijk houdt."

Joke denkt minimaal een ton nodig te hebben voor de koop. "En we hebben zelf een spaarpotje, ondanks alle ellende." Om dat geld bij elkaar te brengen, is de stichting een doneeractie begonnen.

"We willen hier echt niet weg, mensen weten ons te vinden en we willen dit werk blijven doen. Buiten het feit dat als we verdwijnen, de gemeente ook de dupe is. Die mogen dan zelf de zwanen, eenden en konijnen van straat halen."