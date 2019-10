Dordtse vinding maakt asbestverwijdering veel goedkoper

"Eigenlijk is onze methode heel simpel", zegt eigenaar en uitvinder Edwin Buijsman. "We maken het asbest nat, zodat vezels niet kunnen gaan zweven. Dat kun je doen met een douchekop of zo, maar dan krijg je wateroverlast in je huis. Wij gebruiken een vernevelaar."

Buijsman vervolgt: "Ons apparaat gebruikt vier liter water in een uur en produceert een nevel, die voldoende is om asbest veilig te isoleren en verwijderen."

Als de methode in woningen inderdaad bruikbaar is ("ik zou niet weten waarom niet", zegt Buijsman) zijn er geen dure voorzorgsmaatregelen en mannen in witte pakken meer nodig.

"We verwijderen asbest snel, veilig en goedkoper. Het levert ook veel extra werkgelegenheid op, verwacht ik." Enige uitzondering is bruin asbest. Daarvoor werkt de methode (nog) niet.

Voor deze ontwikkeling heeft het bedrijf 15 duizend euro subsidie gekregen van de Drechtsteden.

Asbest wordt in het verleden veel toegepast, tot dat duidelijk werd dat het longkanker veroorzaakt. Sinds 1992 gelden daarom ook strenge regels om het spul te verwijderen.