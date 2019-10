Beer oefent in Vlaardingen voor try-outs in Oude Luxor

In de Vlaardingse Stadsgehoorzaal repeteren deze week tientallen jongeren, technici, acteurs en makers van Beer. De familiemusical gaat komend weekend de planken op voor de eerste try-outs in Rotterdam en Vlaardingen.

De voorstelling is gemaakt door Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland samen met het Rotterdamse Luxor Theater en zal de komende maanden door het land trekken. "Een modern sprookje", noemt hoofdrolspeelster Wendy Hoogendijk Beer. De 31-jarige Rotterdamse speelde zelf als 14-jarige al in een grote jeugdmusical van het Jeugdtheaterhuis. "Het is superleuk, ontroerend, mooie dans, mooie muziek", lacht ze na de repetitie in Vlaardingen. Bescheiden als ze is vergeet ze haar eigen prachtige zang in de voorstelling te noemen.

Een beetje verliefd

Fabian Jansen speelt Beer. De acteur speelde Hazes in de succesmusical 'Hij gelooft in mij' zo'n 200 keer in Nederland. "Wendy is zo talentvol, ze kan alles en doet het ontzettend goed. We zijn stiekem allemaal een beetje verliefd op Wendy."

De teksten in Beer zijn van kinderboekenschrijver Guus Kuijer, Diederik van Vleuten componeerde de muziek. De regie van Beer is van Theo Ham en de choreografie van Hedwig Duykers. Ook dansers van het Rotterdamse HipHopHuis doen mee en dichter Derek Otte bewerkte de teksten. Behalve zo'n dertig jongeren heeft ook GTST-acteur Oscar Aerts een belangrijke rol.

Maatschappelijke boodschap

Het verhaal gaat over een beer die in de grote stad terecht komt. Rotterdam is uiteraard het decor. Daar ontmoet Beer allerlei groepen mensen die hem anders bejegenen. "Er zit een maatschappelijke boodschap in", zegt Wendy Hoogendijk. Hazes-vertolker Fabian Jansen lacht wanneer de link wordt gelegd met Hazes' favoriete drankje. "Nee, het gaat om een echte beer, het dier, en niet om een biertje in het Engels."