VN-jongerenvertegenwoordiger Aoife (21): 'Belangrijk dat stem van jongeren gehoord wordt'

De 21-jarige Aoife Fleming uit Rotterdam is dolblij dat zij is verkozen tot de nieuwe jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties. "Ik heb er vertrouwen in dat we samen meer kunnen bereiken."

Aoife werd maandagavond verkozen tijdens de Nacht van de VN. Ze liet daarbij de 19-jarige Luuk Buijs uit Capelle aan den IJssel achter zich. Als jongerenvertegenwoordiger is ze de schakel tussen de jongeren en beleidsmakers. Zij gaat op zoek naar meningen en ideeën van jongeren uit het hele land en bespreekt dit vervolgens met andere beleidsmakers op VN-toppen.



"Ik wilde heel graag jongerenvertegenwoordiger worden, omdat ik het belangrijk vind dat de stem van jongeren gehoord wordt. Het is niet genoeg om te zeggen dat ze naar jongeren gaan luisteren. We moeten gaan meebeslissen over keuzes zoals de energiestransitie, want de jongere generatie zal het langst met die gevolgen leven."

Het onderwerp duurzaamheid en klimaatverandering volgt de rechtenstudent al jaren. "Als ik de krant open doe of ik het nieuws lees, zie ik altijd weer iets over duurzaamheid en klimaatverandering. Daarom ga ik graag voor dit onderwerp."

Andere landen

Aoife vindt dat het klimaatprobleem met elkaar aangepakt dient te worden. Naast het betrekken van jongeren kijkt ze ook vooral naar de samenwerking met haar collega-jongerenvertegenwoordigers uit andere landen. "Naar die samenwerking kijk ik erg uit."

De 21-jarige wil door middel van scholenbezoeken en het bijwonen van evenementen in gesprek gaan met jongeren over dingen die zij belangrijk vinden. "Duurzaamheid is een heel breed onderwerp. Dat kan gaan van het leven in het water tot duurzame energie. Ik wil echt horen welke dingen zij nú het belangrijkst vinden."

Rechten

Haar rechtenstudie aan de Universiteit in Leiden komt door haar nieuwe baan waarschijnlijk wel op een iets lager pitje te staan. Ze gaat heel Nederland doorreizen en er staat ook een trip gepland naar een klimaatconferentie in Chili.

"Ik denk dat ik jongerenvertegenwoordiger zijn nu voorop moet stellen, en dan kijken of en hoeveel tentamens ik ga halen."