Actie tegen Zwarte Piet bij intocht in Dordrecht

Kick Out Zwarte Piet wil actievoeren bij de intocht van Sinterklaas in Dordrecht. Op Facebook laat 'Nederland wordt beter' weten dat ze de actie 'Dordrecht kan het' zijn gestart. Mensen kunnen zich aanmelden bij Kick Out Zwarte Piet.

Dat voor Dordrecht is gekozen is niet opmerkelijk. Bij de landelijke intocht in 2011 werd Kick Out Zwarte Piet-oprichter Jeffrey Afriyie opgepakt, omdat hij daar actie voerde tegen Zwarte Piet.

Hij droeg daar een shirt met de tekst 'Zwarte Piet is racisme'. De arrestatie zorgde voor een intensivering van het debat over de viering van het Sinterklaasfeest.



In Dordrecht lopen klassieke Zwarte Pieten bij de intocht van 16 november. De gemeente Dordrecht zegt dat er nog geen aanmelding van een demonstratie binnen is.

"Maar uit ervaring weten we dat dit soort aanmeldingen altijd op het laatste moment komen", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Aan de andere kant houden we altijd rekening met dit soort acties en we gaan erover nadenken hoe we dit eventueel vorm geven."

Van een protestverbod is voorlopig nog geen sprake, omdat "het demonstreren een groot goed is."