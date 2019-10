'We zijn in Dordrecht nog niet toe aan roetveegpieten'

Het was geen verrassing voor Chris Hoogerwaard van de Sinterklaasintocht in Dordrecht, dat er weer ophef ontstond over Zwarte Pieten. Actiegroep Kick Out Zwarte Piet wil op 16 november een protestactie houden tegen de aanwezigheid van Zwarte Piet in Dordrecht.

"Ook wij hebben de afgelopen jaren de intocht aangepast", laat Hoogerwaard weten. "Geen zwart, maar bruin. En geen bizarre uitdossingen. Onze achterban staat daar ook gewoon achter. We zijn in Dordrecht nog niet klaar voor roetveegpieten of andere vormen."

Hoogerwaard vindt het wel vervelend dat deze discussie elk jaar weer terugkeert. "Het haalt wel een beetje het plezier eruit voor al die vrijwilligers die naast hun werk er een kinderfeest van willen maken."

Bij de gemeente Dordrecht is nog geen demonstratie aangemeld. "Kijk, zij hebben ook gewoon recht op een mening", zegt Hoogerwaard. "Maar het gaat toch om twee meningen. Er zijn mensen die een traditie in ere willen houden en daartegenover staat een groep die iets weg willen hebben. En wij zitten daar als organisatie tussen."

Volgens de voorzitter van het organisatiecomité wilt hij best in gesprek met tegenstanders van Zwarte Piet. "Alleen niet nu. Het is nu vlak voor de intocht ongelooflijk druk."