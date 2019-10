Filmpreview Porfotto - Eén en al gekkigheid op de set

"Deze film gaat over boys die dingen doen en boys die dingen doen, weten precies wat ik bedoel", zegt acteur Yannick Jozefzoon over de film Porfotto die komende zondag op TV Rijnmond wordt uitgezonden.

Drie jongens plegen een overval en moeten met het geld zien te overleven in de Rotterdamse wijk Spangen. In één nacht maken ze keuzes die invloed hebben op de rest van hun leven. Dat is in het kort het scenario van de spannende film Porfotto.

Om in de stemming te komen voor deze oer-Rotterdamse film zenden we een preview uit in drie delen. In deel twee van deze 'Making of' krijgen we een kijkje achter de schermen op de draaidag. Wat gebeurt er allemaal op de set? 'Als je de film bekijkt, zie je een serieuze film, maar op de set was het één en al gekkigheid', zegt de Rotterdamse regisseur Edson Da Conceicao.

De film Porfotto wordt komende zondag om 17:30 uur uitgezonden op TV Rijnmond.