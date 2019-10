Het is 630 jaar geleden dat Delfshaven ontstond. Het werd gesticht door de stad Delft, die een eigen route via de Maas naar zee wilde. In de negentiende eeuw was Delfshaven korte tijd zelfstandig. Daarna werd het geannexeerd door Rotterdam.

Historicus Han van der Horst geeft zaterdag een lezing over de geschiedenis van Delfshaven onder de titel 'Delfshaven, gefnuikte stad'. "Delfshaven heeft nooit de kans gehad uit te groeien tot een echte stad", zegt Van der Horst.

Haven nodig

Delfshaven is ontstaan in 1389. Delft en Dordrecht waren in die tijd belangrijke steden in Holland. "Delft vond dat ze een eigen uitgang naar de grote rivier en naar zee nodig hadden om hun bier te exporteren in die tijd. En dan kon je ook aan visserij doen", weet Van der Horst. De stad Delft kreeg van de Graaf van Holland toestemming om de Delfshavense Schie te graven, van Overschie naar de Maas.

Aan de monding mocht Delft een haven aanleggen. Dat is de Voorhaven. Vroeger heette het de Oude Haven, maar die naam moest verdwijnen na de annexatie door Rotterdam in 1886. Rotterdam had al een Oude Haven. De Delfshavense Nieuwe Haven werd omgedoopt tot Achterhaven.



Aan die haven bij de monding van de Delfshavense Schie ontstond de bedrijvigheid die bij een haven hoort. "Waar ze daarna in Delft heel bang voor zijn geworden, is dat heel Delft naar Delfshaven zou gaan verhuizen. Het ging hier goed en er was ook ruimte", vertelt Van der Horst.

Aan banden gelegd

Delft nam daarop maatregelen en legde het vestigen in Delfshaven aan banden. "Bijvoorbeeld: 'je mag alleen ambachten beoefenen die maken hebben met visserij'." Delfshaven bleef tot aan de komst van de Fransen in 1795 een ‘buitenwijk’ van Delft. Daarna werd het een zelfstandige gemeente.

Van der Horst: "Maar ze konden het budget niet zo goed rondkrijgen. Het waren nogal handdoek-in-de-ring-gooiers, die elite van Delfshaven. Ze hebben in 1841 al aan Rotterdam gevraagd of ze alsjeblief geannexeerd mochten worden. Dat heeft Rotterdam toen geweigerd, omdat ze die armlastige gemeente niet wilde hebben. Maar in 1886 wilde Rotterdam het graag, omdat de haven toen net groot aan het worden was en ze al die terreinen wel konden gebruiken."

Rotterdam

Ook met de annexatie door Rotterdam bewees Delfshaven zichzelf geen dienst, vindt Van der Horst: "De gemeente Rotterdam heeft het grondgebied gebruikt om er allerlei industriegebied van te maken en woonwijken er omheen te plempen. Zonder zich heel veel te bekommeren om deze prachtige oude historische kern.”"

De lezing ‘Delfshaven, gefnuikte stad’ door Han van der Horst is zaterdag 26 oktober om 14:00 uur in de Pelgrimsvaderskerk in Delfshaven.