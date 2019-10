Inspectie: zorg Leeuwenhoek en Hannie Dekhuijzen weer in orde

In de zomer van vorig jaar kregen de verpleeghuizen van zorginstelling Humanitas een zogeheten 'aanwijzing'. Volgens de inspectie was er sprake van te weinig deskundig personeel.

Volgens de inspectie zijn er "aantoonbaar stappen gezet in het verbeteren van de kwaliteit van de zorg". Zo zijn de tekortkomingen op het gebied van inzet en deskundigheid van het personeel volledig weggenomen.

Een van de twee locaties, De Leeuwenhoek, stond centraal in een televisieprogramma met Hugo Borst en Adelheid Roosen. Later meldde Trouw dat in het verpleeghuis ouderen werden mishandeld. Uit extern onderzoek is gebleken dat er geen sprake was van geweld.