Duncan Laurence breekt met Rotterdamse producer Wouter Hardy

Songfestivalwinnaar Duncan Laurence werkt niet langer met zijn Rotterdamse producer Wouter Hardy. De tweede single van de zanger uit Hellevoetsluis, die vandaag verschijnt, is niet in Rotterdam maar in Los Angeles tot stand gekomen. Naar nu blijkt heeft hij al vrij snel na het succes van de single 'Arcade' besloten met een andere producer in zee te gaan.

Duncan Laurence en Wouter Hardy werkten samen twee jaar aan 'Arcade'. Dat deden ze in de Maassilo in Rotterdam. Dat resulteerde in mei in de eerste Nederlandse songfestivalwinst sinds 1975. Maar de samenwerking krijgt geen vervolg.

In een gesprek met Rijnmond steekt Wouter Hardy zijn teleurstelling over de breuk niet onder stoelen of banken: "Het is zeker niet mijn keuze geweest om met Duncan te breken. Hij heeft andere keuzes gemaakt en andere kansen gepakt."

Diep dal

Volgens Hardy heeft de breuk te maken met het snelle succes: "De winnaar van het songfestival wordt op een voetstuk geplaatst. Er gaan veel nieuwe deuren open. Ik vind het jammer dat daarbij wordt vergeten om af en toe ook nog eens even achterom te kijken."

De Rotterdamse producer geeft toe dat hij de afgelopen tijd even in een diep dal heeft gezeten: "Na de euforie van de winst in Tel Aviv zijn er in mijn ogen verkeerde keuzes gemaakt. We hadden al acht of negen nummers liggen. Maar voor zover ik weet is daar nog geen gebruik van gemaakt en zijn er in Los Angeles allemaal nieuwe nummers geschreven."

Geen contact meer

De muzikale vrienden Duncan Laurence en Wouter Hardy hebben geen contact meer met elkaar. "Zelf ben ik al weer met andere projecten bezig", zegt Hardy, "want 'Arcade' heeft ook voor mij deuren geopend. Toch blijft het jammer dat het zo gelopen is".