Naborgh draagt cliënten niet over; Inspectie legt dwangsom op

Thuiszorgorganisatie Naborgh in Rotterdam houdt zich niet aan het verbod van de Inspectie Gezondheid om cliënten te verzorgen. De Inspectie dreigt daarom met een boete (last onder dwangsom) van maximaal 70 duizend euro.

Eerder deze maand stelde de inspectie vast dat de zorgverlening bij Thuiszorg Naborgh niet voldeed aan acht van de twaalf getoetste normen. Ondanks dat werden er wel nieuwe cliënten aangenomen. Ook bleek dat er te weinig bevoegd personeel is om goede en veilige zorg te verlenen.

De Inspectie heeft daarom Naborgh opgelegd alle cliënten en hun dossiers over te dragen aan een andere zorgaanbieder. Maar daar is nog geen sprake van. De overnemende aanbieder zou nog bezig zijn om te inventariseren of overname mogelijk is.



Thuiszorg Naborgh krijgt een last onder dwangsom van 5 duizend euro voor elke dag waarin ze zich niet aan de regels houden. Dat bedrag kan oplopen tot 70 duizend euro.