Jandino Asporaat: 'IJsselmonde is mijn dna'

Jandino stond in 2017 samen met cabaretier Najib Amhali in een uitverkochte Kuip, maar wil met zijn boek ook de andere kant laten zien. Succes is niet voor eeuwig en komt je niet zomaar aanwaaien. "Mensen zien vaak het hele mooie, de glitter en glamour. Maar daarachter zit bloed, zweet en tranen", legt de Rotterdammer uit.



"De hele aanloop naar de show in de Kuip is niet zo makkelijk gegaan als mensen wellicht denken. Je ziet een uitverkochte zaal, maar het had zomaar kunnen zijn dat het hele evenement niet doorging", vertelt hij.

"Een net verkeerde businesspartner, wurgcontracten: we zijn er goed mee weggekomen. Maar dit wereldje is niet zo rooskleurig. Van de tien mensen die je tegenkomt, zijn er twaalf niet te vertrouwen."

Curaçao

Het boek begint met zijn jeugd op Curaçao. 'Buiten spelen, naar het strand gaan, kamperen: een vrij leventje", legt hij uit. Tot zijn moeder - eerder dan hijzelf - naar Nederland ging.

"Dat heeft me enorm gevormd. Als je 9 jaar bent en je moet voor jezelf opkomen, word je behoorlijk hard. Maar ik bleef op mezelf focussen, dat ik het goed moest doen. Ook voor mijn moeder."

IJsselmonde

Ook de cabaretier zelf verkaste uiteindelijk naar Rotterdam-IJsselmonde. Hij groeide op zonder zijn vader. "Toen ik in Nederland terecht kwam, dacht ik: wacht even. Ik ben een ander soort mens geworden, maar ik zou niet willen ruilen. Ik heb een gezegend leven."

IJsselmonde ziet hij als 'zijn dorp'. "Dit is waar ik ben begonnen, waar ik ben gestart. Deze wijk betekent alles voor me, het is mijn dna. De mensen die je hier ziet in deze wijk: er is zoveel warmte en liefde. Ik hou ervan, dit is wie ik ben."

'Haal het beste uit jezelf'

Het schrijven van een boek vindt Jandino een hele prestatie van zichzelf. "Ik heb vmbo gedaan, ik ben dyslectisch. Ik vind het wel bijzonder dat ik dan uiteindelijk een boek heb", vertelt hij.

"Ik hoop dat ik mensen met dit boek kan motiveren om altijd het beste uit henzelf te halen. Geloof in jezelf, de volgende stap is productief zijn. Je moet niet wachten op anderen, maar het gewoon zelf doen", zegt Jandino. En: "Roem, succes en falen zijn allemaal onderdeel van het leven. Maar ze zijn niet permanent."

De doelen om De Kuip uit te verkopen en een boek te schrijven zijn geslaagd, maar what's next? "Gewoon gelukkig zijn. Dat is al moeilijk zat."