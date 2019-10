Wurgslang zoek in Oud-Beijerland

In Oud-Beijerland zijn experts de hele dag bezig geweest met een zoektocht naar een ontsnapte wurgslang. De slang was ontsnapt uit zijn of haar hok in een boerderij in de polder.

"Het dier kan volgens de experts niet naar buiten gegaan zijn", zegt een woordvoerder van de politie. "Het is in deze tijd van het jaar veel te koud. Als die slang dat doet, dan is die binnen een dag overleden."

Het vermoeden bestaat dat de slang ergens in het huis opgerold zit in een hoekje. "Maar we hebben het dier nog niet kunnen vinden", zegt de woordvoerder. "En dat terwijl het beest al sinds maandag weg is."

In de boerderij is een setje slangen, een mannetje en een vrouwtje.

'Snake'

Het is niet voor het eerst dat een slang weg is in onze regio. Een maand geleden zorgde 'Snake' uit Rotterdam-Zevenkamp voor een grote zoektocht. Later dook een slang op in Papendrecht, maar dat bleek Snake niet te zijn.