Sponsorpagina Sinterklaasintocht offline na emails Kick Out Zwarte Piet

De webpagina van de Stichting Intocht Sinterklaas (SIS) met sponsors en partners is sinds woensdag uit de lucht. Dit heeft de organisatie achter de intocht in Dordt gedaan, nadat Kick Out Zwarte Piet (KOZP) Dordrecht bedrijven en organisaties op de pagina benaderde met een mail over hun medewerking aan "een intocht waarbij zwarte mensen belachelijk worden gemaakt".

"Het is hun goed recht om onze sponsors te benaderen", zegt Chris Hoogerwaard van de Stichting Intocht Sinterklaas tegen mediapartner RTV Dordrecht. "Maar die mensen staan op de pagina genoemd omdat we hen dankbaar zijn voor het steuntje in de rug bij de organisatie van de intocht, we willen hen niet belasten met deze hele discussie."

Dinsdag kondigde Kick Out Zwarte Piet aan om tijdens de intocht in de stad op 16 november te demonstreren tegen de Zwarte Pieten bij de intocht. In de mail naar de sponsors van de intocht staat te lezen dat de demonstratie specifiek op hen gericht zal zijn.

"We zullen actie gaan voeren tegen Zwarte Piet tijdens de Dordtse intocht. Daarbij zullen we extra aandacht schenken aan de sponsoren van het feest in deze achterhaalde vorm", schrijven de opstellers van de email.

"Natuurlijk willen we ons alleen richten tegen organisaties die daadwerkelijk sponsoren, mogelijk is de informatie op de website van de Dordtse intocht verouderd en heeft u deze uitvoering van het feest al de rug toegekeerd. Mocht dit zo zijn, dan horen wij dat graag van u."