Maasdijkse chef-kok Marco Prins wil restaurant beginnen in Rotterdam

Chef-kok Marco Prins keert niet meer terug naar restaurant Ukiyo in New York. In plaats daarvan wil de Maasdijker een restaurant beginnen in Rotterdam. Dat laat hij weten in een gesprek met onze mediapartner WOS.

Prins verblijft inmiddels zo'n zes jaar in de Verenigde Staten. Eerst als sous-chef in The Chef Table at Brooklyn Fare in New York en sinds ruim een jaar als chef-kok in Ukiyo, een restaurant waar de gasten aanschuiven bij de kok in diens open keuken. Deze week kreeg hij met dat restaurant een Michelinster. "Dat is een enorm mooie bekroning en heel gaaf dat die Michelin-inspecteurs dat zien."

"Ik ging naar de Verenigde Staten met een jaarplanning, een jaar ervaring opdoen en dan terug, maar ik ben zes jaar gebleven", zegt Prins. Nu wil hij in Nederland verder kijken. "Het is een heel mooie ervaring geweest en ik heb er veel plezier aan beleefd en veel geleerd, maar ik heb nu een vrouw en kind. En het leven in New York gaat heel snel. Ik ben niet de eigenaar van het restaurant en mijn droom is om wel eigenaar te zijn en ondernemer te worden."

"Ik wil de mensen hier in Zuid-Holland en het Westland dezelfde ervaring bieden. Daarvoor zullen ze wel naar de stad (Rotterdam, red.) moeten gaan." Prins wil in Nederland eenzelfde soort concept beginnen, met open keuken dus. "Met een soort counter (bar), waar de mensen aan zitten. Zo worden ze ook geëntertaind en kunnen ze de koks aan het werk zien. Je hebt zo ook een heel leuke interactie met de mensen. En je ziet de reactie van mensen als ze iets proeven."