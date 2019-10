Uber begint met elektrische deelfiets in Rotterdam

"Wij geloven dat er genoeg vraag is in Rotterdam", zegt Nikolaas Van de Loock van Uber tegen Rijnmond.

Standplaats

"Het zijn elektrische fietsen, ze hebben geen vaste standplaats en zijn beschikbaar via de Uber-app. Dus mensen hebben vanaf nu de mogelijkheid om te kiezen tussen enerzijds de wagen, de UberX en anderzijds de elektrische deelfiets."

Volgens Loock is JUMP anders dan andere aanbieders, bijvoorbeeld op het gebied van flexibiliteit. "Mensen hoeven de fiets niet naar dezelfde plek terug te brengen. Met 25 kilometer per uur leg je bovendien langere afstanden af, ook als de wind eens tegenzit."

Verrommeling

Loock is niet bang voor een verrommeling van het straatbeeld, zoals dat in de afgelopen jaren gebeurde met de rondslingerende fietsen van andere aanbieders.

"Parkeren is iets wat voor ons enorm belangrijk is. Zoals het altijd werkt met nieuwe producten is dat het belangrijk is om mensen voor te lichten. Hoe ze veilig te gebruiken, maar ook hoe ze veilig te stallen. Dat is belangrijk voor ons. Bovendien hebben we ook ons eigen team dat rondrijdt om de batterijen te vervangen. Zij houden ook een oogje in het zeil."