Veel kritiek op bouwplannen in de Maashaven

Veel kritiek op bouwplan in de Maashaven

In Rotterdam-Katendrecht wordt verbaasd gereageerd op de bouwplannen in de Maashaven. Veel bewoners en binnenvaartschippers zien niets in het plan. Ze pleiten juist voor ruimte voor de schepen, in plaats van huizen.

Kevin van Eikeren van de Rotterdamse PvdA-fractie diende vorige week het voorstel in om bouwen in de Maashaven mogelijk te maken door een deel te dempen. Volgens het voorstel is de behoefte aan beschikbare huizen zo groot dat er ook in de Maashaven huizen kunnen komen.

Eiland opspuiten

Het idee is om vanaf het getijdenpark een deel van de haven op te spuiten tot aan de Sumatraweg op Katendrecht. Achter de Maassilo blijft dan nog wel een stuk water over voor binnenvaartschepen die de naastliggende fabriek kunnen bevoorraden. Andere binnenvaartschepen kunnen nog steeds in de haven terecht, maar dan aan de kop van het schiereiland.

Desirée Langius woont al tien jaar aan de Maashaven. Als dochter van een binnenvaartschipper was het een logische keuze om hier te gaan wonen. "Wij zijn hier komen wonen voor de binnenvaart, voor het uitzicht, omdat we daar een connectie mee willen hebben. Bewoners hebben een aantal jaar geleden al uitgesproken dat, ook al moeten we tot de laatste snik strijden, hier geen woningen komen."

'Eerst andere bouwplannen'

De bewoners van de huizen langs de kade zeggen dat ze al jarenlang horen dat er plannen zijn. "De meest krankzinnige ontwerpen komen voorbij. Zo heb ik een wolkenkrabber voorbij zien komen", zegt Langius. Ze wijst erop dat van alle bouwplannen in de Rijnhaven en Entrepothaven nog niet veel gerealiseerd is. De bewoners vragen zich af waarom dan in de Maashaven ook begonnen zou moeten worden.

Enige aanlegplaats voor centrum

Het steekt de bewoners en de schippers dat de binnenvaartschepen van familiebedrijven eigenlijk alleen nog in de Maashaven terecht kunnen om dichtbij het centrum te zijn. "Anders ga je richting de Waalhaven of de Botlek. Waar ook steeds meer ligplaatsen verdwijnen."

Hans Heesakker is al meer dan 25 jaar binnenvaartschipper en komt al die tijd al vaak naar de Maashaven. "Er zijn geen alternatieven voor zover ik weet. Als je een aantal dagen niet hoeft of kan varen dan ben je aangewezen op de Maashaven. Ik ben laatst naar een cursus geweest, dan lig ik hier een week."

Dat het nu niet zo druk meer is in de Waalhaven heeft volgens de schippers en Desirée Langius te maken met de pontons die zijn weggehaald. Daardoor zijn er minder ligplaatsen. Er zouden ook te weinig plekken zijn om de schepen op walstroom aan te sluiten.

De bewoners hebben gezegd binnenkort over het plan in gesprek te willen. PvdA-raadslid Kevin van Eikeren geeft op Twitter aan zo snel mogelijk een bewonersavond te willen organiseren. Daar kunnen zorgen worden geuit en kan gekeken worden naar mogelijke oplossingen.