Overvallen man (50) uit Hoogvliet twee keer gestoken

De man uit Hoogvliet die woensdagochtend zwaargewond raakte bij een overval in zijn woning, is twee keer gestoken door de overvallers. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

Het slachtoffer is een 50-jarige Hoogvlieter. Twee mannen belden rond 10:20 uur aan bij zijn woning aan de Abadanstraat en schreeuwden om geld. Ze duwden het slachtoffer naar binnen en doorzochten het huis. Of ze iets buit hebben gemaakt, is onduidelijk.

In de woning werd de man twee keer gestoken, waarna de daders het huis uit vluchtten. Het slachtoffer werd op straat bloedend en schreeuwend van de pijn gezien door buren, die 112 belden.

De politiehelikopter heeft meegezocht naar de overvallers, maar zonder resultaat. De politie weet niet of de daders het adres om specifieke redenen op het oog hadden, of dat de keuze voor deze woning puur willekeurig is geweest.