Jaap Stam over Young Boys uit: 'Niet alleen maar op de counter spelen'

Feyenoord-trainer Jaap Stam gaat zijn gebruikelijke tactiek niet volledig omgooien voor de uitwedstrijd bij Young Boys in de Europa Leauge. Dit zei hij op de persconferentie aan de vooravond van het duel in Zwitserland.

"Je wilt wel wat dingen inbouwen om niet te veel weg te geven, maar we gaan niet alleen maar verdedigen en op de counter spelen. We gaan ook proberen om met de jongens op het middenveld en voorin tot kansen te komen en goals te maken."

Feyenoord kan donderdagavond niet beschikken over Nicolai Jørgensen en Rick Karsdorp. De Deen kan met de huidige gesteldheid van de knie nog niet op kunstgras spelen en de rechtsback heeft liesklachten. Ook de jongeling Naoufal Bannis is niet meegereisd. Hij speelt met Oranje Onder 17 op het WK in Brazilië. Stam liet in de persconferentie doorschemeren dat Luis Sinisterra de beste kandidaat lijkt de zijn voor de spitspositie. "Die heeft dat in het verleden goed ingevuld"

In de video is de persconferentie met Stam te bekijken.