Kenneth Vermeer: 'Young Boys is een sterke ploeg met veel snelheid'

Op de persconferentie voorafgaand aan het duel Young Boys - Feyenoord in de Europa League vertelde keeper Kenneth Vermeer wat volgens hem de kracht is van de Zwitsers. "Het is een fysiek sterke ploeg met veel snelheid. Daar win je niet zomaar van."