Stam over Arnesen: 'Zou een goede oplossing zijn'

"Frank Arnesen zou een goede oplossing zijn als nieuwe technisch directeur van Feyenoord." Dat zei trainer Jaap Stam woensdag op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd Young Boys - Feyenoord in de Europa League.

"Het is een man met veel kennis die enorme ervaring heeft in het zoeken van spelers en met het werken voor een grote club." Arnesen haalde Stam in het verleden als voetballer naar PSV.

Afgelopen maandag meldde de Telegraaf dat de 63-jarige Deen de beoogd opvolger is van ad interim Sjaak Troost. In gesprek met RTV Rijnmond wilde Arnesen dit niet bevestigen. Ook heeft hij twee weken geleden een nieuwe knie gekregen en is hij volledig bezig met het herstel.