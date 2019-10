Jaap Stam en Jan Boskamp geen voorstander van BeNeLiga

Stam over BeNeLiga: 'Nederland is al goed onderweg'

Volgens Stam is het Nederlandse al goed onderweg. "We hebben in Nederland bepaalde gedachtegangen over het voetbal. Een aantal jaar zaten wij er heel anders in. Nu presteert het Nederlands Elftal steeds beter en andere clubs doen het goed in Europa. Ik ben niet zo van het samenvoegen."

Jan Boskamp

Jan Boskamp, voetbalanalist, voormalig Feyenoorder en kenner van het Belgische voetbal, ziet een BeNeLiga ook niet zitten, zegt hij tegen RTV Rijnmond. "In België heb je net als in Nederland drie topploegen. Het voetbal wordt er niet beter van als die tegen elkaar gaan spelen. Daar gaat het om. Het verschil tussen Club Brugge en Paris SG was gigantisch en dat willen ze op deze manier wegwerken. Daar geloof ik niet in. Je komt zo niet op dat niveau."

Boskamp ziet nog een nadeel. "Is dit wel aantrekkelijk voor de toeschouwers? Komen zij kijken naar Waasland-Beveren - FC Emmen, om zomaar een voorbeeld te noemen. Ik ben benieuwd of supporters hier warm van worden."