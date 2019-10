Zegereeks Binnenland doorbroken in Katwijk

De dames van Binnenland hebben in de vijfde wedstrijd van de basketball league voor het eerst verloren. In Katwijk was titelverdediger Grasshoppers met 72-67 te sterk voor de Barendrechters na een spannend duel.

In de slotfase liep Grasshoppers uit, maar bij het ingaan van de laatste minuut maakte Binnenland er nog 67-65 van. De ploeg van Joost van Rangelrooy kreeg daarop meteen een driepunter te verwerken waarna het beslist was.

Grasshoppers ligt Binnenland de laatste jaren vaker in de weg. Vorig jaar was die opponent te sterk in de halve finale play-off om de landstitel en de Katwijkers wonnen het jaar daarvoor de bekerfinale in Barendrecht. Wel won Binnenland vorig jaar de wedstrijd om de supercup van Grasshoppers.