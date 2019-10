Halloween voor de kleintjes in Rotterdamse Plaswijckpark

"Die zombie is best wel eng, hij doet zo raar met zn armen." Ook al zit de zombie achter een hekje, de kinderen doen toch een stap achteruit als hij met zwaaiende armen op ze acht komt.

Halloween in het Rotterdamse Plaswijckpark is woensdagavond alleen voor kinderen tot 7 jaar dus de heksen, zombies en piraten houden zich nog in. Zij mogen vrijdagavond losgaan, compleet met bloed en kettingzagen.

Voor de twaalfde keer is de tuin omgetoverd tot griezelparadijs. "Voor de kleintjes is het park betoverd en je komt in het park allemaal allerlei figuren tegen," vertelt Esther Duijnisveld van Plaswijckpark "We hebben het niet al te eng gemaakt want we willen niet dat de kinderen helemaal bang naar huis gaan."



Of het echt eng is daarover zijn de meningen van de kinderen verdeeld. De meesten vinden vooral de zombies op de grafheuvel eng.

"Ik heb een wolf gezien en een heks, en ook spoken en spinnen,' zegt een meisje die is verkleed als ballerina. Ze zit onder de bloedvlekken en zwaait met een moersleutel om haar heen. Bij een ander meisje zit de schrik erin. "Ik schrokte mij dood", zegt ze heel serieus.

Een jongetje is verkleed is als weerwolf en kan het dier ook goed nadoen. Hij bekijkt het allemaal nuchter. "Het is niet eng omdat ik weet dat het allemaal nep is. " Een ander jongetje vindt de verklede parkbezoeker vooral eng. "Vooral dat meisje dat er uitzag als een skelet."