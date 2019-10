VIDEO: Opnieuw plofkraak in Spijkenisse; bewoners terug naar huis

Politiewoordvoerder Miriam Slot over de plofkraak in Spijkenisse

Spijkenisse is voor de tweede keer in twee weken tijd opgeschrikt door een plofkraak. Die werd donderdagochtend rond 04:00 uur gepleegd op een geldautomaat bij de Primera in winkelcentrum 't Plateau.

Boven de plek van de plofkraak zitten veertien woningen, zegt een woordvoerder van de brandweer. Deze bewoners moesten hun huis uit. Zij werden onder meer opgevangen tegenover het winkelcentrum, in Wijkcentrum Noord. Daar was ook vierde locoburgemeester van Nissewaard, Igor Bal, aanwezig.



De brandweer en bouw- en woningtoezicht hebben onderzoek gedaan om te kijken of er constructieve schade is. Dat blijkt niet het geval. Ook de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) was aanwezig, om te onderzoeken of er een explosief is achtergebleven in het pand. Ook dat was niet zo. De bewoners mochten rond 09:00 uur weer naar huis.

De daders zijn nog niet gepakt. Getuigen spreken van twee mannen die op de scooter zouden zijn gevlucht. Een politiehelikopter wordt ingezet om mee te zoeken.

Ook begin oktober was er een plofkraak in Spijkenisse. Dit was bij winkelcentrum Akkerhof. De daders vertrokken toen op de scooter met een onbekende buit.



Precies een week geleden werd een geldautomaat bij een supermarkt in Vlaardingen opgeblazen. Twee verdachten werden daarvoor later op de dag opgepakt in Amsterdam.

Of deze plofkraken met elkaar te maken hebben, is volgens politiewoordvoerder Miriam Slot nu nog niet te zeggen. "We zitten nu nog in de eerste fase. We gaan nu onderzoek doen, er komt sporenonderzoek en we gaan met getuigen spreken."