Bewoners van de appartementen boven het pinautomaat in winkelcentrum 't Plateau in Spijkenisse zagen een plofkraak aankomen. "Dit was te verwachten natuurlijk", zegt bewoonster Ingrid.

De pinautomaat bij de Primera werd donderdagochtend rond 04:00 uur opgeblazen. Twee weken geleden was het ook al raak in Spijkenisse. "Toen in De Akkerhof, op hetzelfde tijdstip. Oók in de nacht van woensdag op donderdag."



Ingrid hoorde even na 04:00 uur een enorme knal. "Toen ben ik mijn bed uitgegaan. Bij de tweede knal stond ik al aan de kant van het winkelcentrum, in de slaapkamer van mijn zoon. Ik zag rook en hoorde een scooter wegrijden. Toen wist ik wel wat er aan de hand was."

Ze belde meteen de hulpdiensten. "Het duurde ongeveer drie minuten voor ik die aan de lijn had", zegt ze. "Dat vind ik wel schandalig."

'Niet meer van deze tijd'

De bewoners worden momenteel opgevangen in Wijkcentrum Noord, in de buurt van het winkelcentrum. Ingrid pleit voor verandering. "Je woont niet meer veilig boven een pinautomaat. Het is niet meer van deze tijd ook. Ze hadden tussen de plofkraak in De Akkerhof en hier, genoeg tijd om deze weg te halen."

Ook bewoonster Alice vindt dat de pinautomaat best weg mag. "Hij deed het toch vaak niet", zegt ze. "En buiten dat: het is toch een gevaar tegenwoordig. Ik hoop dat de daders beseffen wat ze de mensen aandoen. Midden in de nacht het huis uit, sommigen met baby's en kleine kinderen."

Saillant detail: de pinautomaat werkte volgens Ingrid ook deze week al een paar dagen niet. Het is volgens haar dus maar de vraag of er überhaupt geld in zat.