Horecabezoeker neergestoken in Spijkenisse

Een horecabezoeker is in de nacht van woensdag op donderdag neergestoken aan de Marrewijklaan in Spijkenisse. Twee mensen zitten vast.

De jeugd in de leeftijd van 15 tot 18 jaar kon woensdagavond stappen in Spijkenisse. Daar werd door veel jongeren gebruik van gemaakt. "Rond 01:00 uur werd melding gemaakt dat de sfeer wat grimmig werd", zegt de politie op Instagram.

Vervolgens is er gestoken. Wat de aanleiding daarvoor is geweest, is niet bekend.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij of zij er aan toe is, is niet duidelijk.