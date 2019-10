Locoburgemeester: 'Het was niet de eerste plofkraak, maar laten we er wel voor zorgen dat dit de laatste was'

De locoburgemeester van de gemeente Nissewaard, Igor Bal, noemt de plofkraak in Spijkenisse heel vervelend voor de bewoners. "Onze eerste zorg is nu dat zij goed worden opgevangen", zegt hij donderdagochtend op Radio Rijnmond.

De plofkraak werd donderdagochtend rond 04:00 uur gepleegd op een geldautomaat bij de Primera in winkelcentrum 't Plateau. Bewoners van veertien appartementen zijn geëvacueerd.



De bewoners die boven de pinautomaat wonen, zitten warm en droog en hebben net een ontbijtje gehad. Zij suggereren om pinautomaten onder woningen weg te halen.

De locoburgemeester vindt het te vroeg om daar nu al uitspraken over te doen. "Onze eerste zorg zijn de bewoners; later vandaag kijken we wat voor maatregelen we eventueel kunnen nemen."

Twee weken geleden werd ook een plofkraak gepleegd in Spijkenisse. Vorige week was het raak in Vlaardingen. "Het was niet de eerste plofkraak in de regio", zegt Bal over de plofkraak van donderdag, "maar laten we er wel voor zorgen dat het de laatste keer was."