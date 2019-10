Drie donderdagen, drie plofkraken

Donderdag 10 oktober, 03:56 uur, Spijkenisse:

Bij winkelcentrum Akkerhof slaan twee mannen op een scooter toe, bij een geldautomaat onder een flat. Vijf woningen zijn ontruimd. Bouw- en Woningtoezicht controleert de huizen. Een dierenkliniek raakt zwaar beschadigd.

Volgens de politie gingen er na de ontploffing twee mannen vandoor op een scooter. Ze hadden een 'onbekende buit bij zich'.



Donderdag 17 oktober, 03:55 uur, Vlaardingen

Een week later is het hemelsbreed tien kilometer verderop raak bij een filliaal van Albert Heijn aan de dr. Wiardi Beckmansingel in Vlaardingen. Daar wordt even voor 04:00 uur een geldautomaat van de ABN AMRO opgeblazen. Brokstukken worden honderden meters ver geslingerd.

Ook hier zijn weer twee mannen op een scooter. "Ik zag een hoop rook, licht en twee heren op een scooter die er snel vandoor gingen", zegt een omwonende.



Donderdag 24 oktober: 04:09 uur, Spijkenisse

Opnieuw is het raak in Spijkenisse. Dit keer was het doelwit een geldautomaat bij de Primera in winkelcentrum 't Plateau. Veertien woningen worden ontruimd door de brandweer.

Opnieuw wordt er gesproken over twee mannen die op de scooter zijn gevlucht. Een politiehelikopter zoekt naar de verdachten.



Verschillen en overeenkomsten

De politie liet vorige week al direct weten dat er werd onderzocht of er verbanden zijn tussen de eerste twee. "Ook nu gaan we kijken of er een verband is tussen de twee vorige plofkraken en die van vandaag", zegt politiewoordvoerder Miriam Slot.

Het grote verschil tussen de twee plofkraken in Spijkenisse en die in Vlaardingen is dat er voor de plofkraak van vorige week (Vlaardingen) twee mannen zijn aangehouden. Een paar uur na de explosie werden op het Overtoom in Amsterdam twee mannen uit Rotterdam en Schiedam opgepakt.

Of de twee nog vast zitten kon justitie niet zeggen.