Banken: zorgen om toename aantal plofkraken

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) maakt zich zorgen over de toename van het aantal plofkraken in Nederland. Dat zegt een woordvoerder van de vereniging als reactie op de plofkraak in Spijkenisse donderdagochtend.

"Heel zorgelijk," zegt Bart van Leeuwen van de NVB. "Je ziet ook dat de gebruikte explosieven steeds zwaarder worden. Het levert veel schrik en schade op voor de omgeving."

Tussen januari en september 2019 werden in Nederland 37 geldautomaten opgeblazen. Vorig jaar waren dat er in totaal 43.

In Spijkenisse werd twee weken geleden ook al een plofkraak gepleegd. In winkelcentrum Akkerhof werd een automaat opgeblazen. De klap was zo groot dat meerdere woningen tijdelijk ontruimd moesten worden. Ook donderdagochtend moesten bewoners van bovenliggende woningen hun huizen tijdelijk verlaten.



Van Leeuwen heeft, net als de politie, geen verklaring voor de toename. Hoeveel geld gemiddeld wordt buitgemaakt bij een plofkraak willen de banken niet zeggen. "Vaak mislukt een plofkraak, blijkt er nauwelijks geld in de automaat te zitten of zijn de biljetten onbruikbaar geworden. Het is een beetje als een loterij. De kans dat je er met een grote buit vandoor gaat, is in ieder geval niet groot."

Volgens Van Leeuwen is de toename van het aantal plofkraken vooralsnog geen reden om te stoppen met geldautomaten in de openbare ruimte. "We kijken naar de behoefte van klanten en natuurlijk ook naar de veiligheid. Mensen hebben nog steeds behoefte om te kunnen pinnen op straat."



Bekijk hier de ravage bij winkelcentrum 't Plateau bij daglicht: