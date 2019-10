Tbs geëist tegen hardleerse nep-modellenscout

De man heeft een jonge vrouw opgelicht door zich online voor te doen als scout van Elite Models. Hij vroeg het slachtoffer om naakt(foto's) te sturen. De man heeft een bekentenis afgelegd. Hij zei wel dat het niet om naaktfoto's ging, maar om badpakfoto's.

De verdachte is in het verleden al meerdere keren veroordeeld voor hetzelfde soort vergrijpen. In november 2018 kreeg hij vijftien maanden jeugddetentie en een voorwaardelijke PIJ-maatregel (jeugd-tbs) opgelegd. Volgens het OM ging hij vlak na zijn vrijlating - tussen februari en april dit jaar - weer in de fout.